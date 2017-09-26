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    На турнире по вольной борьбе в Краснодаре произошла массовая драка

    Теги происшествия вольная борьба видео

    В Краснодаре на юниорском турнире по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова произошла массовая драка.

    Во время одной из схваток на ковер вышел зритель и ударил борца в лицо, после этого завязалась драка. В потасовке приняли участие тренеры, спортсмены и зрители.

    На турнире памяти двукратного олимпийского призера Кудухова, погибшего в автокатастрофе в 2013 года, выступили более 200 спортсменов из России и Казахстана.

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