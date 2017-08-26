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    Вольная борьба. Чемпионат мира. Цаболов завоевал серебро, у Гогаева — бронза

    Теги вольная борьба результаты чемпионат мира сборная России сборная Италии сборная Турции сборная Японии сборная США Алан Гогаев Джордан Эрнест Берроуз Акжурек Танатаров Али Шабанов Хетик Цаболов Франк Чамисо Маркес Сонер Демирташ сборная Беларуси сборная Казахстана Магомедхабиб Кадимагомедов

    Российский борец вольного стиля завоевал серебряную награду в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира в Париже. В финале он уступил американцу Джордану Барроузу со счетом 6:9.

    Вольная борьба

    Чемпионат мира 

    Париж, Франция 

    Мужчины

    До 74 кг

    1. Джордан Барроуз (США)
    2. Хетик Цаболов (Россия)
    3. Али Шабанов (Беларусь), Сонер Демирташ (Турция)

    До 65 кг

    Россиянин Алан Гогаев завоевал бронзовую награду, в поединке за третье место одержав победу над представителем Турции Мустафой Кая со счетом 8:2.

    До 70 кг

    1. Франк Чамисо (Италия)
    2. Джэймс Грин (США)
    3. Акжурек Танатаров (Казахстан) и Юки Фуджинами (Япония)… 
    7. Магомедхабиб Кадимагомедов (Россия)

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