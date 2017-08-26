Вольная борьба. Чемпионат мира. Цаболов завоевал серебро, у Гогаева — бронза

Российский борец вольного стиля завоевал серебряную награду в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира в Париже. В финале он уступил американцу Джордану Барроузу со счетом 6:9.

Вольная борьба

Чемпионат мира

Париж, Франция

Мужчины

До 74 кг

1. Джордан Барроуз (США)

2. Хетик Цаболов (Россия)

3. Али Шабанов (Беларусь), Сонер Демирташ (Турция)

До 65 кг

Россиянин Алан Гогаев завоевал бронзовую награду, в поединке за третье место одержав победу над представителем Турции Мустафой Кая со счетом 8:2.

До 70 кг

1. Франк Чамисо (Италия)

2. Джэймс Грин (США)

3. Акжурек Танатаров (Казахстан) и Юки Фуджинами (Япония)…

7. Магомедхабиб Кадимагомедов (Россия)