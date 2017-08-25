Вольная борьба. Чемпионат мира. Рашидов завоевал серебро, у Валиева – бронза

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал серебро в весовой категории до 61 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в Париже, у Владислава Валиева (до 86 кг) – бронза.

Вольная борьба

Чемпионат мира

Париж, Франция

До 61 кг

1. Гаджи Алиев (Азербайджан)

2. Гаджимурад Рашидов (Россия)

3. Владимир Хинчегашвили (Грузия), Йовлис Бонне Родригес (Куба)

До 86 кг

1. Хассан Язданишарати (Иран)

2. Борис Макоев (Словакия)

3. Владислав Валиев (Россия), Джейден Кокс (США)

Чемпионат мира завершится 26 августа.