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    Греко-римская борьба. Чемпионат мира. Марянян и Сурков взяли бронзу

    Теги греко-римская борьба результаты чемпионат мира сборная России сборная Турции сборная Японии Степан Маранян Артем Сурков Хан Су Рю сборная Казахстана Кеничиро Фумита Мирамбек Айнагулов Ким Сон Хак сборная Южной Кореи Матеуш Бернатек Атакан Юксел сборная Польши

    Российские борцы греко-римского стиля Степан Марянян и Артем Сурков взяли бронзу чемпионата мира в Париже.

    Греко-римская борьба

    Чемпионат мира

    Париж, Франция

    До 59 кг

    1. Кеничиро Фумита (Япония)
    2. Мирамбек Айнагулов (Казахстан)
    3. Степан Марянян (Россия)
    3. Ким Сон Хак (Южная Корея)

    До 66 кг

    1. Хан Су Рю (Южная Корея)
    2. Матеуш Бернатек (Польша)
    3. Артем Сурков (Россия)
    3. Атакан Юксел (Турция)

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