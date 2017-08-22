Греко-римская борьба. Чемпионат мира. Марянян и Сурков взяли бронзу

Российские борцы греко-римского стиля Степан Марянян и Артем Сурков взяли бронзу чемпионата мира в Париже.

Греко-римская борьба

Чемпионат мира

Париж, Франция

До 59 кг

1. Кеничиро Фумита (Япония)

2. Мирамбек Айнагулов (Казахстан)

3. Степан Марянян (Россия)

3. Ким Сон Хак (Южная Корея)

До 66 кг

1. Хан Су Рю (Южная Корея)

2. Матеуш Бернатек (Польша)

3. Артем Сурков (Россия)

3. Атакан Юксел (Турция)