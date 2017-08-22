Российские борцы греко-римского стиля впервые за 64 года не выиграли золото ЧМ

На проходящем в Париже чемпионате мира по борьбе спортсмены из России завоевали две серебряные медали в греко-римском стиле.

Еще не завершились схватки за 3-5 места. Однако российские борцы греко-римского стиля впервые за 64 года не выиграли золото мирового первенства.

Представители СССР впервые приняли участие в чемпионате мира в 1953 году и с тех пор неизменно завоевывали золотые награды.