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    Российские борцы греко-римского стиля впервые за 64 года не выиграли золото ЧМ

    Теги греко-римская борьба чемпионат мира сборная России

    На проходящем в Париже чемпионате мира по борьбе спортсмены из России завоевали две серебряные медали в греко-римском стиле.

    Еще не завершились схватки за 3-5 места. Однако российские борцы греко-римского стиля впервые за 64 года не выиграли золото мирового первенства.

    Представители СССР впервые приняли участие в чемпионате мира в 1953 году и с тех пор неизменно завоевывали золотые награды.

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