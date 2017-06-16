Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Михаил Мамиашвили: «Будем избавляться от псевдоболельщиков»

    Теги вольная борьба греко-римская борьба болельщики Михаил Мамиашвили женская борьба ФСБР чемпионат России

    Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что на турниры не следует пускать агрессивных болельщиков, провоцирующих конфликты

    «Такие вещи попирают все наши законы гостеприимства и пребывания в гостях, те люди наплевали на это все, если их можно назвать людьми.

    Поэтому я надеюсь, что уроки мы извлекаем, от таких псевдоболельщиков мы будем избавляться. По возможности, естественно, изолировать их от просмотра таких чемпионатов», – заявил Мамиашвили.

    Напомним, что во время чемпионата России по вольной борьбе в Ингушетии болельщики устроили беспорядки. Ранее Мамиашвили заявил, ФСБР рассматривает введение паспорта болельщика.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться