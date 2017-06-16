Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что на турниры не следует пускать агрессивных болельщиков, провоцирующих конфликты

«Такие вещи попирают все наши законы гостеприимства и пребывания в гостях, те люди наплевали на это все, если их можно назвать людьми.

Поэтому я надеюсь, что уроки мы извлекаем, от таких псевдоболельщиков мы будем избавляться. По возможности, естественно, изолировать их от просмотра таких чемпионатов», – заявил Мамиашвили.

Напомним, что во время чемпионата России по вольной борьбе в Ингушетии болельщики устроили беспорядки. Ранее Мамиашвили заявил, ФСБР рассматривает введение паспорта болельщика.