Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев завершил карьеру

Мэр Якутска Айсен Николаев сообщил, что российский борец вольного стиля Виктор Лебедев завершил карьеру.

В пресс-службе мэрии заявили, что Лебедев займет должность советника по общим вопросам мэра Якутска.

«Я всегда поддерживал Виктора Лебедева – талантливого спортсмена. Сейчас он принял решение завершить спортивную карьеру.

К сожалению, многие наши чемпионы после ухода из большого спорта остаются не у дел. Но опыт и упорство Виктора, его бойцовский характер и прекрасные человеческие качества обязательно должны быть востребованы. Его талант должен приносить пользу всему городу.

Я уверен, что Виктора ждет достойное будущее в новом качестве», – написал Николаев.

Лебедев является двукратным чемпионом мира в весовой категории до 55 кг, на его счету также две бронзы мировых первенств и бронзовая медаль чемпионата Европы. Дважды россиянин становился обладателем Кубка мира. На Олимпиаде в Рио завершил выступления на стадии 1/4 финала.