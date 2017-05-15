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    Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев завершил карьеру

    Теги вольная борьба сборная России Виктор Лебедев

    Мэр Якутска Айсен Николаев сообщил, что российский борец вольного стиля Виктор Лебедев завершил карьеру.

    В пресс-службе мэрии заявили, что Лебедев займет должность советника по общим вопросам мэра Якутска.

    «Я всегда поддерживал Виктора Лебедева – талантливого спортсмена. Сейчас он принял решение завершить спортивную карьеру.

    К сожалению, многие наши чемпионы после ухода из большого спорта остаются не у дел. Но опыт и упорство Виктора, его бойцовский характер и прекрасные человеческие качества обязательно должны быть востребованы. Его талант должен приносить пользу всему городу.

    Я уверен, что Виктора ждет достойное будущее в новом качестве», – написал Николаев.

    Лебедев является двукратным чемпионом мира в весовой категории до 55 кг, на его счету также две бронзы мировых первенств и бронзовая медаль чемпионата Европы. Дважды россиянин становился обладателем Кубка мира. На Олимпиаде в Рио завершил выступления на стадии 1/4 финала.

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