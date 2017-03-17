Сборная России выиграла Кубок мира по греко-римской борьбе

Сборная России завоевала Кубок мира по греко-римской борьбе. В финале турнира российская команда победила Азербайджан.

В составе сборной России выступали Мингиян Семенов, Артем Сурков, Абуязид Манцигов, Роман Власов, Адлан Акиев, Давит Чакветадзе, Максим Сафарян и Сергей Семенов.

Греко-римская борьба

Кубок мира

Абадан, Иран

Финал

Россия — Азербайджан — 5:3

Матч за 3-е место

Иран — Турция — 7:1