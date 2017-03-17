Сборная России выиграла Кубок мира по греко-римской борьбе
Сборная России завоевала Кубок мира по греко-римской борьбе. В финале турнира российская команда победила Азербайджан.
В составе сборной России выступали Мингиян Семенов, Артем Сурков, Абуязид Манцигов, Роман Власов, Адлан Акиев, Давит Чакветадзе, Максим Сафарян и Сергей Семенов.
Греко-римская борьба
Кубок мира
Абадан, Иран
Финал
Россия — Азербайджан — 5:3
Матч за 3-е место
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