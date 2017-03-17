Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сборная России выиграла Кубок мира по греко-римской борьбе

    Теги греко-римская борьба Кубок мира сборная России сборная Турции Роман Власов Мингиян Семенов сборная Азербайджана Артем Сурков Давит Чакветадзе Сергей Семенов сборная Ирана Абуязид Манцигов Адлан Акиев Максим Сафарян

    Сборная России завоевала Кубок мира по греко-римской борьбе. В финале турнира российская команда победила Азербайджан.

    В составе сборной России выступали Мингиян Семенов, Артем Сурков, Абуязид Манцигов, Роман Власов, Адлан Акиев, Давит Чакветадзе, Максим Сафарян и Сергей Семенов.

    Греко-римская борьба

    Кубок мира

    Абадан, Иран

    Финал

    Россия — Азербайджан — 5:3

    Матч за 3-е место

    Иран — Турция — 7:1

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться