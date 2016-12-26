Олимпийская чемпионка по борьбе Наталья Воробьева рассказала о том, приходилось ли ей заступаться за кого-то.

«Достаточно давно не приходилось. Потому что как-то стараюсь избегать конфликтных ситуаций и не спорить с кем-то, в этом не видишь смысла – ты просто тратишь свое время, энергию, эмоции. Проще, наверное, развернуться, хлопнуть дверью и уйти.

А заступаться за кого-то... В недавнем прошлом не приходилось этого делать. Но если будет ситуация, в которой я могу быть ключевым звеном решения конфликта, то, наверное, в стороне не останусь. Спорт воспитывает понятие, что мы, имея физическую подготовку, бойцовские качества, должны заступаться за слабых, помогать им.

В школьные годы, конечно, бывали разные случаи. Это такое время, когда ты хочешь проявить, показать себя, но это все уходит с возрастом и со спортом.

Когда оставляешь свою и негативную, и позитивную энергию на тренировках, то потом уже ходишь в школу учиться, а не выяснять отношения. Не помню, чтобы я дралась с девчонками. Всегда чувствовала, что сильнее их.

А мальчишки… У нас мир сегодня настолько перевернут, что есть такие мужчины, которые пытаются самоутвердиться за счет женщин, стремятся оскорбить, унизить, что-то высказать. Таких мужчин я с радостью бы отлупила», – сказала Воробьева во время онлайн конференции на телеканале Олимпийского комитета России (ОКР).