Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Чемпионат России. 1/4 финала. Первые матчи. Казанский «Зенит» обыграл «Нову», московское «Динамо» победило «Локомотив» и другие результаты

    Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье НОВА Динамо Москва чемпионат России результаты Зенит-Казань Кузбасс Зенит Санкт-Петербург

    Сегодня стартовал плей-офф мужского чемпионата России по волейболу. Казанский «Зенит» обыграл «Нову» (3-1), московское «Динамо» победило «Локомотив» (3-1).

    Чемпионат России

    1/4 финала

    Первые матчи

    10 марта

    Факел – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (22:25, 19:25, 20:25)

    Счет в серии: 0-1

    Зенит-Казань – Нова – 3-1 (30:28, 26:28, 25:18, 25:14)

    Счет в серии: 1-0

    Белогорье – Кузбасс – 0-3 (22:25, 19:25, 25:27)

    Счет в серии: 0-1

    Динамо Москва – Локомотив Новосибирск – 3-1 (25:20, 23:25, 26:24, 25:18)

    Счет в серии: 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Вторые матчи пройдут 16, 17 и 18 марта.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться