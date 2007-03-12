Чемпионат России. 1/4 финала. Первые матчи. Казанский «Зенит» обыграл «Нову», московское «Динамо» победило «Локомотив» и другие результаты

Сегодня стартовал плей-офф мужского чемпионата России по волейболу. Казанский «Зенит» обыграл «Нову» (3-1), московское «Динамо» победило «Локомотив» (3-1).
Чемпионат России
1/4 финала
Первые матчи
10 марта
Факел – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (22:25, 19:25, 20:25)
Счет в серии: 0-1
Зенит-Казань – Нова – 3-1 (30:28, 26:28, 25:18, 25:14)
Счет в серии: 1-0
Белогорье – Кузбасс – 0-3 (22:25, 19:25, 25:27)
Счет в серии: 0-1
Динамо Москва – Локомотив Новосибирск – 3-1 (25:20, 23:25, 26:24, 25:18)
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Вторые матчи пройдут 16, 17 и 18 марта.