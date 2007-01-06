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    Спиридонов о работе комментатора: «Зрители ждут треш. Чем больше говна, тем больше им нравится»

    Теги Василий Уткин чемпионат России сборная России телевидение Валерий Карпин Алексей Спиридонов Енисей

    Российский волейболист Алексей Спиридонов поделился мнением о возможной работе комментатором на телевидении.

    - Каких комментаторов уважаете?

    – Раньше приятно было слушать Уткина, он отлично комментировал. Но что сейчас он несет? Иногда в ленте проскакивают такие выражения Уткина…

    Вася, конечно, поплыл. Что-то с ним непонятное происходит. Раньше как комментатор он мне очень нравился. И сейчас он мог бы быть лучшим комментатором.

    - Сами могли бы работать комментатором?

    – Я мог бы, конечно, разбирать волейбольные матчи, как это делал Карпин после футбольных игр. Я бы справился, все-таки в волейболе я провел всю сознательную спортивную жизнь. Почему нет?

    Я-то могу нормально говорить. Не то что эксперты, которые весь эфир мямлят, говорят заученными фразами и аббревиатурами, даже слушать противно. Это просто неинтересно. Зрители ждут треш, что-то нестандартное, необычное.

    А у нас на телевидении эксперты говорят, что вот этот – молодец, этот – молодец и этот. Что ж у тебя все молодцы, если команда проиграла? Не может такого быть, кто-то же должен быть говном, наверное.

    Наша публика в основном ждет негатив, а не заученные фразы. Чем больше говна, тем больше зрителям нравится, – сказал Спиридонов.

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