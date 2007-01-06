Спиридонов о работе комментатора: «Зрители ждут треш. Чем больше говна, тем больше им нравится»

Российский волейболист поделился мнением о возможной работе комментатором на телевидении.

- Каких комментаторов уважаете?

– Раньше приятно было слушать Уткина, он отлично комментировал. Но что сейчас он несет? Иногда в ленте проскакивают такие выражения Уткина…

Вася, конечно, поплыл. Что-то с ним непонятное происходит. Раньше как комментатор он мне очень нравился. И сейчас он мог бы быть лучшим комментатором.

- Сами могли бы работать комментатором?

– Я мог бы, конечно, разбирать волейбольные матчи, как это делал Карпин после футбольных игр. Я бы справился, все-таки в волейболе я провел всю сознательную спортивную жизнь. Почему нет?

Я-то могу нормально говорить. Не то что эксперты, которые весь эфир мямлят, говорят заученными фразами и аббревиатурами, даже слушать противно. Это просто неинтересно. Зрители ждут треш, что-то нестандартное, необычное.

А у нас на телевидении эксперты говорят, что вот этот – молодец, этот – молодец и этот. Что ж у тебя все молодцы, если команда проиграла? Не может такого быть, кто-то же должен быть говном, наверное.

Наша публика в основном ждет негатив, а не заученные фразы. Чем больше говна, тем больше зрителям нравится, – сказал Спиридонов.

«Я немного выпивши, просто кричал «Спартак» – чемпион». Волейболист Спиридонов в полиции

Интервью, которое объяснит вам все про волейболиста Спиридонова