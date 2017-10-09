Владимир Алекно: «Моя заслуга в том, что до сих пор все сборники перед матчами поют гимн и играют за идею, за флаг, за Родину»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о том, что изменилось в мужской сборной России за время его работы.

«После чемпионата мира-2007 тогдашний президент ВФВ Николай Патрушев подошел ко мне, и спросил: «Как думаешь? Почему провалились?». Я ему ответил, что пока команда не поет гимн страны в голос, мы никогда и ничего не выиграем. Патрушев промолчал, ушел, а через полгода меня назначили тренером сборной. И с того времени игроки сборной выучили гимн и перед каждой игрой поют.

После Пекина-2008 я пришел к мысли, что должен, грубо говоря, «зомбировать» наших сборников. Зомбирование заключалось в том, чтобы сознание игроков было очищено от всего лишнего. Даже личного. Уже перед Лондоном-2012 я сказал игрокам «Мужики. Перед Лондоном мы должны отставить в сторону даже самое близкое и дорогое нам».

Игроки стали другими, почувствовали вкус победы, совсем по-другому ставился вопрос дисциплины, тренировочного процесса, когда люди готовились так, что мне приходилось выгонять их из зала. С этим мы приехали в Лондон. Это было совсем другое отношение у ребят, чем перед Пекином. Тогда люди могли идти ко мне, жалуясь, что температура поднялась до 37, что пальчик выбили, и это мешает.

В Лондоне мы стали олимпийскими чемпионами. Чем стала для меня эта победа? Скажу так, что до этой победы мальчишек с ростом 180 и выше, с 43 – 44 размером обуви на аркане тащили в футбол, в хоккей, даже, если чувствовалось, что это не их вид спорта. В итоге у ребят могло вообще пропасть желание заниматься спортом.

После Лондона подобных детей родители повели в волейбол, чтобы они могли стать новыми Волковыми, Тетюхиными, Михайловыми. Лично моя заслуга в сборной, я считаю, что до сих пор все сборники перед играми поют гимн, и играют в национальной команде за идею, за флаг, за Родину!» – сказал Алекно.

Россия уступала 0-2, но выиграла Олимпиаду. Это было уже 5 лет назад