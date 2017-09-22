Чемпионат Европы (жен). Россия выиграла у Украины первый сет
Сегодня в Азербайджане и Грузии стартовал женский чемпионат Европы по волейболу. Сборная России играет с командой Украины.
Чемпионат Европы
Женщины
Азербайджан/Грузия
Групповой этап
22 сентября
Группа C
Баку, Азербайджан
Украина – Россия – 0-1 (18:25, идет второй сет)
Турнирное положение: Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Украина – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0).
Группа A
Баку, Азебайджан
Венгрия – Азербайджан – 17.00
Польша – Германия – 19.30
Турнирное положение: Венгрия – 0-0 (0), Азербайджан – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0).
Группа B
Тбилиси, Грузия
Италия – Грузия – 16.00
Беларусь – Хорватия – 19.00
Турнирное положение: Италия – 0-0 (0), Грузия – 0-0 (0), Беларусь – 0-0 (0), Хорватия – 0-0 (0).
Группа D
Гянджа, Азербайджан
Сербия – Чехия – 16.00
Голландия – Бельгия – 19.00
Турнирное положение: Сербия – 0-0 (0), Чехия – 0-0 (0), Голландия – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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