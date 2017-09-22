Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Европы (жен). Россия выиграла у Украины первый сет

    Теги чемпионат Европы жен сборная России жен результаты сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Голландии жен сборная Польши жен сборная Азербайджана жен сборная Хорватии жен сборная Германии жен сборная Беларуси жен сборная Украины жен сборная Бельгии жен сборная Чехии жен сборная Венгрии жен сборная Грузии жен

    Сегодня в Азербайджане и Грузии стартовал женский чемпионат Европы по волейболу. Сборная России играет с командой Украины.

    Чемпионат Европы

    Женщины

    Азербайджан/Грузия

    Групповой этап 

    22 сентября

    Группа C

    Баку, Азербайджан

    Украина – Россия – 0-1 (18:25, идет второй сет)

    Турнирное положение: Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Украина – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0).

    Группа A

    Баку, Азебайджан

    Венгрия – Азербайджан – 17.00

    Польша – Германия – 19.30 

    Турнирное положение: Венгрия – 0-0 (0), Азербайджан – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0).

    Группа B

    Тбилиси, Грузия

    Италия – Грузия – 16.00

    Беларусь – Хорватия – 19.00

    Турнирное положение: Италия – 0-0 (0), Грузия – 0-0 (0), Беларусь – 0-0 (0), Хорватия – 0-0 (0).

    Группа D

    Гянджа, Азербайджан

    Сербия – Чехия – 16.00

    Голландия – Бельгия – 19.00

    Турнирное положение: Сербия – 0-0 (0), Чехия – 0-0 (0), Голландия – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться