Чемпионат Европы (жен). Россия выиграла у Украины первый сет

Сегодня в Азербайджане и Грузии стартовал женский чемпионат Европы по волейболу. Сборная России играет с командой Украины.

Чемпионат Европы

Женщины

Азербайджан/Грузия

Групповой этап

22 сентября

Группа C

Баку, Азербайджан

Украина – Россия – 0-1 (18:25, идет второй сет)

Турнирное положение: Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Украина – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0).

Группа A

Баку, Азебайджан

Венгрия – Азербайджан – 17.00

Польша – Германия – 19.30

Турнирное положение: Венгрия – 0-0 (0), Азербайджан – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0).

Группа B

Тбилиси, Грузия

Италия – Грузия – 16.00

Беларусь – Хорватия – 19.00

Турнирное положение: Италия – 0-0 (0), Грузия – 0-0 (0), Беларусь – 0-0 (0), Хорватия – 0-0 (0).

Группа D

Гянджа, Азербайджан

Сербия – Чехия – 16.00

Голландия – Бельгия – 19.00

Турнирное положение: Сербия – 0-0 (0), Чехия – 0-0 (0), Голландия – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.