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    Константин Ушаков стал новым главным тренером женской сборной России

    Теги сборная России жен Константин Ушаков Станислав Шевченко Владимир Кузюткин

    Новым главным тренером женской сборной России по волейболу назначен Константин Ушаков.

    Он сменил на этом посту Владимира Кузюткина, который теперь вместо Ушакова будет работать старшим тренером команды. 

    «Рокировка в штабе женской сборной плановая, в этой новости нет ничего сенсационного. Подобное развитие событий предполагалось еще в момент повторного назначения Владимира Ивановича Кузюткина на пост главного тренера сборной перед началом сезона-2017, и при его согласии», – рассказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

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