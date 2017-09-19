Максим Михайлов: «История со строительством стадиона в Санкт-Петербурге – это позор какой-то»

Российский волейболист Максим Михайлов рассказал о сравнении с аргентинским футболистом Лионелем Месси, а также поделился мнением насчет строительства футбольного стадиона в Санкт-Петербурге.

– Геннадий Шипулин сказал после чемпионата Европы, что Михайлов – это волейбольный Лео Месси. Как вам такое сравнение?

– Я не считаю себя ни Месси, ни кем-то близким к нему. Лео – суперзвезда из другого вида спорта. Даже ни в какое сравнение с ним я не иду. Если сыграли на Евро хорошо, то значит, вся команда сыграла хорошо.

В очень редких случаях один игрок может выиграть матч. Это может случиться в одном матче на миллион, и такие игроки рождаются раз в 50-100 лет. Можно выиграть в одиночку несколько очков, партию, но никак не игру. Это может сделать только команда.

– На днях стартовала продажа билетов на футбольный чемпионат мира в России. Вы купите?

– Мне, наверное, смысла нет. Семья не увлекается футболом. Ради интереса сходить было бы неплохо, так как будут красивые матчи, приедут звезды, но я понимаю, что, скорее всего, не будет возможности из-за занятости в сборной.

– На новом стадионе в Санкт-Петербурге были?

– Внутри не был ни разу, но около арены гулял. Снаружи впечатляет, очень красиво, масштабно. Но, к сожалению, за те ресурсы и время, которые были потрачены на стадион, можно было построить арену в три раза больше.

– Осадок от истории с затяжной стройкой остался?

– Конечно. И не только у меня, но и у всех болельщиков, всего российского спорта и всей России. Это какой-то позор. Смотришь, как профессионально к строительству арен относятся в Европе, и понимаешь, что с другими-то ресурсами можно было построить стадион более качественно, – сказал Михайлов.