Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия победила Корею и другие матчи
Сегодня завершается женский Всемирный кубок чемпионов по волейболу. Сборная России в заключительном матче победила Корею в трех партиях (3-0). А турнир досрочно, за тур до окончания, выиграла команда Китая.
Всемирный кубок чемпионов
Женщины
Нагоя, Япония
5-й тур
Корея – Россия – 0-3 (19:25, 16:25, 21:25)
Россия: Гончарова (15), Парубец (11), Фетисова (9), Кошелева (8), Ефимова (7), Фролова (4), Филиштинская (3), Воронкова (2), Щербань (1).
США – Бразилия – 8.40
Китай – Япония – 12.15
Турнирное положение: Китай – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Бразилия – 2-2 (8), США – 3-1 (7), Россия - 2-3 (7), Япония – 2-2 (6), Корея – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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