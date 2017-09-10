Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия победила Корею и другие матчи

    Теги сборная России жен результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Китая жен сборная США жен сборная Южной Кореи жен Всемирный кубок чемпионов жен

    Сегодня завершается женский Всемирный кубок чемпионов по волейболу. Сборная России в заключительном матче победила Корею в трех партиях (3-0). А турнир досрочно, за тур до окончания, выиграла команда Китая.

    Всемирный кубок чемпионов

    Женщины

    Нагоя, Япония

    5-й тур

    Корея – Россия – 0-3 (19:25, 16:25, 21:25)

    Россия: Гончарова (15), Парубец (11), Фетисова (9), Кошелева (8), Ефимова (7), Фролова (4), Филиштинская (3), Воронкова (2), Щербань (1).

    США – Бразилия – 8.40

    Китай – Япония – 12.15

    Турнирное положение: Китай – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Бразилия – 2-2 (8), США – 3-1 (7), Россия - 2-3 (7), Япония – 2-2 (6), Корея – 0-4 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться