Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия победила Корею и другие матчи

Сегодня завершается женский Всемирный кубок чемпионов по волейболу. Сборная России в заключительном матче победила Корею в трех партиях (3-0). А турнир досрочно, за тур до окончания, выиграла команда Китая.

Всемирный кубок чемпионов

Женщины

Нагоя, Япония

5-й тур

Корея – Россия – 0-3 (19:25, 16:25, 21:25)

Россия: Гончарова (15), Парубец (11), Фетисова (9), Кошелева (8), Ефимова (7), Фролова (4), Филиштинская (3), Воронкова (2), Щербань (1).

США – Бразилия – 8.40

Китай – Япония – 12.15

Турнирное положение: Китай – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Бразилия – 2-2 (8), США – 3-1 (7), Россия - 2-3 (7), Япония – 2-2 (6), Корея – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.