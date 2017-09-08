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    Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия против Китая и другие матчи

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    Сегодня ночью пройдут матчи четвертого тура женского Всемирного кубка чемпионов. Сборная России встретится с лидером турнира – Китаем.

    Всемирный кубок чемпионов

    Женщины

    Токио, Япония

    4-й тур

    Россия – Китай – 6.40

    Бразилия – Южная Корея – 9.40

    Япония – США – 13.15

    Турнирное положение: Китай – 3 победы – 0 поражений (8 очков), США – 2-1 (5), Япония – 2-1 (5), Бразилия – 1-2 (4), Россия - 1-2 (4), Южная Корея – 0-3 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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