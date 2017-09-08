Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия против Китая и другие матчи
Сегодня ночью пройдут матчи четвертого тура женского Всемирного кубка чемпионов. Сборная России встретится с лидером турнира – Китаем.
Всемирный кубок чемпионов
Женщины
Токио, Япония
4-й тур
Россия – Китай – 6.40
Бразилия – Южная Корея – 9.40
Япония – США – 13.15
Турнирное положение: Китай – 3 победы – 0 поражений (8 очков), США – 2-1 (5), Япония – 2-1 (5), Бразилия – 1-2 (4), Россия - 1-2 (4), Южная Корея – 0-3 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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