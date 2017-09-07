Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия сыграет с США и другие матчи
Сегодня ночью состоятся матчи третьего тура женского Всемирного кубка чемпионов. Сборная России сыграет с США.
Всемирный кубок чемпионов
Женщины
Токио, Япония
3-й тур
8 сентября
США – Россия – 6.40
Китай – Южная Корея – 9.40
Япония – Бразилия – 13.15
Турнирное положение: Китай – 2 победы – 0 поражений (5 очков), Бразилия – 1-1 (4), Россия - 1-1 (3), США – 1-1 (3), Япония – 1-0 (3), Южная Корея – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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