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    Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия сыграет с США и другие матчи

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    Сегодня ночью состоятся матчи третьего тура женского Всемирного кубка чемпионов. Сборная России сыграет с США.

    Всемирный кубок чемпионов

    Женщины

    Токио, Япония

    3-й тур

    8 сентября

    США – Россия – 6.40

    Китай – Южная Корея – 9.40

    Япония – Бразилия – 13.15

    Турнирное положение: Китай – 2 победы – 0 поражений (5 очков), Бразилия – 1-1 (4), Россия - 1-1 (3), США – 1-1 (3), Япония – 1-0 (3), Южная Корея – 0-2 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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