Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия против Бразилии и другие матчи

Сегодня ночью в Токио (Япония) стартует женский Всемирный кубок чемпионов – турнир, который проходит раз в четыре года и собирает лучшие команды континентов. В первом туре сборная России сыграет с Бразилией.

Всемирный кубок чемпионов

Женщины

Токио, Япония

1-й тур

5 сентября

Россия – Бразилия – 6.40

США – Китай – 9.40

Япония – Южная Корея – 13.15

Турнирное положение: Россия - 0 побед – 0 поражений (0 очков), Бразилия – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Южная Корея – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское; прямой эфир игры с участием сборной России – на «Матч ТВ».