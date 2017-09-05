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    Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия против Бразилии и другие матчи

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    Сегодня ночью в Токио (Япония) стартует женский Всемирный кубок чемпионов – турнир, который проходит раз в четыре года и собирает лучшие команды континентов. В первом туре сборная России сыграет с Бразилией.

    Всемирный кубок чемпионов

    Женщины

    Токио, Япония

    1-й тур

    5 сентября

    Россия – Бразилия – 6.40

    США – Китай – 9.40

    Япония – Южная Корея – 13.15

    Турнирное положение: Россия - 0 побед – 0 поражений (0 очков), Бразилия – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Южная Корея – 0 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское; прямой эфир игры с участием сборной России – на «Матч ТВ».

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