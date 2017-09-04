Геннадий Шипулин: «Победа мужской волейбольной команды на ЧЕ важна в сложное для России время»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин заявил, что победа мужской национальной команды в финале чемпионата Европы по волейболу особенно важна для России в столь непростое время.

«Игра была непростая, и наши ребята заслуживают аплодисментов, похвалы. Я поздравляю ребят, всю команду, федерацию, руководство. Это очень здорово!

Вспоминается отбор на Олимпийские игры-2004, который прошел в Лейпциге. Сегодня как никогда важно и нужно в спорте побеждать, в это сложное и непростое время. Чтобы Россия спортом доказывала, что она очень сильная. Сегодня очень хороший, праздничный день», — сказал Шипулин.