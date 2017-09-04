Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Максим Михайлов признан MVP Евро-2017, Гранкин и Волков – в символической сборной

    Теги Сергей Гранкин чемпионат Европы сборная России сборная Германии Максим Михайлов Георг Грозер Дмитрий Волков

    Российский волейболист Максим Михайлов признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы 2017 года, который завершился в Польше.

    Лучшие игроки Евро-2017

    MVP турнира: Максим Михайлов (Россия)

    Лучший связующий: Сергей Гранкин (Россия)

    Лучшие доигровщики: Дмитрий Волков (Россия) и Денис Калиберда (Германия)

    Лучшие блокирующие: Сречко Лисинач (Сербия) и Маркус Бем (Германия)

    Лучший диагональный: Георг Грозер (Германия)

    Лучший либеро: Лоуи Стоуер (Бельгия)

    Мужская сборная России второй раз в истории победила на чемпионате Европы по волейболу. В финале на тай-брейке были обыграны немцы (3-2).

    Четыре года назад, когда Россия выиграла впервые, лучшим игроком турнира был признан Дмитрий Мусэрский.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться