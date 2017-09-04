Максим Михайлов признан MVP Евро-2017, Гранкин и Волков – в символической сборной
Российский волейболист Максим Михайлов признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы 2017 года, который завершился в Польше.
Лучшие игроки Евро-2017
MVP турнира: Максим Михайлов (Россия)
Лучший связующий: Сергей Гранкин (Россия)
Лучшие доигровщики: Дмитрий Волков (Россия) и Денис Калиберда (Германия)
Лучшие блокирующие: Сречко Лисинач (Сербия) и Маркус Бем (Германия)
Лучший диагональный: Георг Грозер (Германия)
Лучший либеро: Лоуи Стоуер (Бельгия)
Мужская сборная России второй раз в истории победила на чемпионате Европы по волейболу. В финале на тай-брейке были обыграны немцы (3-2).
Четыре года назад, когда Россия выиграла впервые, лучшим игроком турнира был признан Дмитрий Мусэрский.
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