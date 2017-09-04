Максим Михайлов признан MVP Евро-2017, Гранкин и Волков – в символической сборной

Российский волейболист Максим Михайлов признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы 2017 года, который завершился в Польше.

Лучшие игроки Евро-2017

MVP турнира: Максим Михайлов (Россия)

Лучший связующий: Сергей Гранкин (Россия)

Лучшие доигровщики: Дмитрий Волков (Россия) и Денис Калиберда (Германия)

Лучшие блокирующие: Сречко Лисинач (Сербия) и Маркус Бем (Германия)

Лучший диагональный: Георг Грозер (Германия)

Лучший либеро: Лоуи Стоуер (Бельгия)

Мужская сборная России второй раз в истории победила на чемпионате Европы по волейболу. В финале на тай-брейке были обыграны немцы (3-2).

Четыре года назад, когда Россия выиграла впервые, лучшим игроком турнира был признан Дмитрий Мусэрский.