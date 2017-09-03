Владимир Алекно: «У меня даже нет сомнений, что Россия станет чемпионом Европы»
Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно оценил выступление мужской сборной России на чемпионате Европы в Польше.
«На команду приятно смотреть, она играет в очень интересный и высококлассный волейбол. Сборная очень хорошо готова, и у меня даже нет сомнений, что Россия станет чемпионом Европы.
У нас очень интересная молодежь, кто-то уже успел пройти Олимпиаду. Я думаю, что мы имеем неплохие некоторые позиции к Играм-2020. Мы сейчас имеем преображенную команду, на которую можно всегда надеяться. Очень радуют глаза тех людей, которые играют на площадке в форме сборной России, это очень важно», – рассказал Алекно.
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