Чемпионат Европы. 1/4 финала. Россия сыграет со Словенией и другие матчи
Сегодня на чемпионате Европы по волейболу в Польше пройдут четвертьфиналы. Сборная России, пока не проигравшая ни сета, встретится со Словенией, которую обыграла на групповом этапе 3-0. Правда, в том матче словенцы дважды вели по партиям 24:22, но уступали в концовках.
До стадии 1/4 финала не добрались фавориты Евро – хозяйка-Польша и действующий чемпион Европы, победитель Мировой лиги-2017 Франция.
Чемпионат Европы
Польша
1/4 финала
31 августа
Краков
Россия – Словения – 18.30
Сербия – Болгария – 21.30
Катовице
Германия – Чехия – 18.30
Бельгия – Италия – 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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