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    Чемпионат Европы. 1/4 финала. Россия сыграет со Словенией и другие матчи

    Теги чемпионат Европы сборная России результаты сборная Сербии сборная Италии сборная Болгарии сборная Германии сборная Словении сборная Бельгии сборная Чехии

    Сегодня на чемпионате Европы по волейболу в Польше пройдут четвертьфиналы. Сборная России, пока не проигравшая ни сета, встретится со Словенией, которую обыграла на групповом этапе 3-0. Правда, в том матче словенцы дважды вели по партиям 24:22, но уступали в концовках.

    До стадии 1/4 финала не добрались фавориты Евро – хозяйка-Польша и действующий чемпион Европы, победитель Мировой лиги-2017 Франция.

    Чемпионат Европы

    Польша

    1/4 финала

    31 августа

    Краков

    Россия – Словения – 18.30

    Сербия – Болгария – 21.30

    Катовице

    Германия – Чехия – 18.30

    Бельгия – Италия – 21.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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