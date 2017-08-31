Чемпионат Европы. 1/4 финала. Россия сыграет со Словенией и другие матчи

Сегодня на чемпионате Европы по волейболу в Польше пройдут четвертьфиналы. Сборная России, пока не проигравшая ни сета, встретится со Словенией, которую обыграла на групповом этапе 3-0. Правда, в том матче словенцы дважды вели по партиям 24:22, но уступали в концовках.

До стадии 1/4 финала не добрались фавориты Евро – хозяйка-Польша и действующий чемпион Европы, победитель Мировой лиги-2017 Франция.

Чемпионат Европы

Польша

1/4 финала

31 августа

Краков

Россия – Словения – 18.30

Сербия – Болгария – 21.30

Катовице

Германия – Чехия – 18.30

Бельгия – Италия – 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.