Чемпионат Европы. 3-й тур. Россия сыграет с Испанией, Эстония против Польши, другие матчи
28 августа в Польше пройдут матчи третьего тура мужского чемпионата Европы. Команда России сыграет со сборной Испании.
Чемпионат Европы
Польша
Групповой этап
3-й тур
28 августа
Группа С
Краков
Словения — Болгария — 18.30
Россия — Испания — 21.30
Турнирное положение: Россия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Словения – 1-1 (3), Болгария – 1-1 (3), Испания – 0-2 (0).
Группа A
Гданьск
Сербия — Финляндия — 18.30
Эстония — Польша — 21.30
Турнирное положение: Сербия – 2-0 (5), Финляндия – 1-1 (2), Эстония – 0-2 (2), Польша – 1-1 (3).
Группа B
Щечин
Словакия — Германия — 18.30
Италия — Чехия — 21.30
Турнирное положение: Италия – 1-1 (4), Чехия – 1-1 (3), Германия – 2-0 (5), Словакия – 0-2 (0).
Группа D
Катовице
Бельгия — Голландия — 18.30
Турция — Франция — 21.30
Турнирное положение: Бельгия – 2-0 (4), Турция – 1-1 (4), Франция – 1-1 (3), Голландия – 0-2 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
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