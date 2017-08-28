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    Чемпионат Европы. 3-й тур. Россия сыграет с Испанией, Эстония против Польши, другие матчи

    Теги чемпионат Европы сборная России результаты сборная Польши сборная Сербии сборная Франции сборная Болгарии сборная Испании сборная Словении сборная Словакии сборная Турции сборная Бельгии сборная Финляндии сборная Голландии сборная Эстонии сборная Чехии

    28 августа в Польше пройдут матчи третьего тура мужского чемпионата Европы. Команда России сыграет со сборной Испании.

    Чемпионат Европы

    Польша

    Групповой этап

    3-й тур

    28 августа 

    Группа С

    Краков 

    Словения — Болгария — 18.30

    Россия — Испания — 21.30

    Турнирное положение: Россия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Словения – 1-1 (3), Болгария – 1-1 (3), Испания – 0-2 (0).

    Группа A

    Гданьск

    Сербия — Финляндия — 18.30

    Эстония — Польша — 21.30

    Турнирное положение: Сербия – 2-0 (5), Финляндия – 1-1 (2), Эстония – 0-2 (2), Польша – 1-1 (3).

    Группа B

    Щечин

    Словакия — Германия — 18.30

    Италия — Чехия — 21.30

    Турнирное положение: Италия – 1-1 (4), Чехия – 1-1 (3), Германия – 2-0 (5), Словакия – 0-2 (0).

    Группа D

    Катовице

    Бельгия — Голландия — 18.30

    Турция — Франция — 21.30

    Турнирное положение: Бельгия – 2-0 (4), Турция – 1-1 (4), Франция – 1-1 (3), Голландия – 0-2 (1).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

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