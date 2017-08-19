Волейболиста Спиридонова задержали перед матчем «Спартак» – «Локомотив»

Волейболиста Алексея Спиридонова задержала полиция перед началом футбольного матча «Спартак» – «Локомотив».

«Я сейчас захожу в отделение полиции. Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал, вот-вот должны оформить.

Знаете, за что меня арестовали? Ни за что. Я немножко выпивши, просто шел и кричал: «Спартак» – чемпион!».

У меня сын родился. Арестовали ни за что.

Водитель у меня уже в полиции. Сейчас уже поеду. Думаю, второй тайм я уже посмотрю», – рассказал Спиридонов.

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