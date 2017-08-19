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    Волейболиста Спиридонова задержали перед матчем «Спартак» – «Локомотив»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Алексей Спиридонов

    Волейболиста Алексея Спиридонова задержала полиция перед началом футбольного матча «Спартак» – «Локомотив».

    «Я сейчас захожу в отделение полиции. Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал, вот-вот должны оформить.

    Знаете, за что меня арестовали? Ни за что. Я немножко выпивши, просто шел и кричал: «Спартак» – чемпион!».

    У меня сын родился. Арестовали ни за что.

    Водитель у меня уже в полиции. Сейчас уже поеду. Думаю, второй тайм я уже посмотрю», – рассказал Спиридонов.

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