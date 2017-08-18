Дмитрий Волков: «Чтобы выступать, как Оксимирон и Гнойный, нужен сумасшедший талант»

Волейболист сборной России Дмитрий Волков рассказал о своем отношении к рэп-баттлам.

– Вопрос в лоб: Гнойный или Оксимирон?

– Изначально я был за Оксимирона, но по баттлу мне больше понравился Гнойный.

– Кто-то из сборной мог бы забаттлить?

– Вряд ли. Мы тут все культурные.

– По поводу баттлов есть диаметральные точки зрения. Первая – это круто, зажигательно и талантливо. Вторая: деградация, ужас и то, что показывать нельзя.

– Мне, как молодому, это движение очень нравится. Большинству из моего окружения – тоже. Просто кайфуем. Я вот задумывался: «А смог бы я»? И пониманию, что ничего похожего и близко не получилось бы. Чтобы так выступать, нужен сумасшедший талант.

– Маты, которые слышит вся Россия, не смущают?

– А кто из нас в жизни обходится без мата? Таких немного, – сказал Волков.

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