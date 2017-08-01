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    Алексей Спиридонов: «Навального не перевариваю и презираю. Не вижу президентом России человека с тюремным сроком»

    Теги чемпионат России Владимир Путин Евгений Кафельников Дмитрий Медведев Алексей Спиридонов Енисей Алексей Навальный политика

    Волейболист «Енисея» Алексей Спиридонов поделился мнением насчет политика Алексея Навального.

    «У меня друг Женя Кафельников, и он за Навального. А я последнего не перевариваю, презираю, даже пишу ему иногда в твиттер это.

    Я считаю, что наш президент – Путин, но никак не Навальный, который пускает «под каток» на митинги 16-летних детей. Они же еще дурачки, ничего не понимают, им в голову вбили, что «Навальный – наш президент, Путин и Медведев – это коррупция, нищета, с Навальным будем жить богато» и все такое.

    Ребята, чтобы жить богато, идите работайте, а не ходите на митинги. Что языком молоть? Иди работай, у тебя руки-ноги есть, добивайся. Что ты на нынешнюю власть гонишь, мол, все воруют.

    Навальный, что ли, не будет воровать? Коррупция в стране была, есть и будет. Я не вижу президента России с реальным тюремным сроком. Какой ты президент?» – сказал Спиридонов.

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