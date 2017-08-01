Волейболист «Енисея» поделился мнением насчет политика Алексея Навального.

«У меня друг Женя Кафельников, и он за Навального. А я последнего не перевариваю, презираю, даже пишу ему иногда в твиттер это.

Я считаю, что наш президент – Путин, но никак не Навальный, который пускает «под каток» на митинги 16-летних детей. Они же еще дурачки, ничего не понимают, им в голову вбили, что «Навальный – наш президент, Путин и Медведев – это коррупция, нищета, с Навальным будем жить богато» и все такое.

Ребята, чтобы жить богато, идите работайте, а не ходите на митинги. Что языком молоть? Иди работай, у тебя руки-ноги есть, добивайся. Что ты на нынешнюю власть гонишь, мол, все воруют.

Навальный, что ли, не будет воровать? Коррупция в стране была, есть и будет. Я не вижу президента России с реальным тюремным сроком. Какой ты президент?» – сказал Спиридонов.