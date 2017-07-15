Сегодня проходят очередные матчи второй недели женского Гран-при. США уступили Италии на тай-брейке, Сербия обыграла Японию со счетом 3-0. Сборная России сыграет с Бельгией

Гран-при

Женщины

Предварительный раунд

2-я неделя

15 июля

Группа F

Калининград, Россия

Голландия – Доминиканская Республика – 3-2 (23:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:8)

Россия – Бельгия – 20.10

Группа D

Сендай, Япония

Сербия – Япония – 3-0 (25:21, 25:20, 25:20)

Бразилия – Тайланд – 3-0 (25:22, 25:21, 29:27)

Группа E

Макау, Китай

США – Италия – 2-3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:13, 13:15)

Китай – Турция – 3-1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:23)

Турнирное положение: Сербия, Голландия, США – по 4 победы – 1 поражению (12 очков), Бразилия – 4-1 (11), Китай – 3-2 (8), Япония, Италия – 3-2 (7), Доминиканская Республика – 2-3 (7), Россия – 1-3 (6), Турция, Таиланд – 1-4 (4), Бельгия – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.