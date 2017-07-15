Гран-при (жен). Россия сыграет с Бельгией, США уступили Италии на тай-брейке и другие матчи
Сегодня проходят очередные матчи второй недели женского Гран-при. США уступили Италии на тай-брейке, Сербия обыграла Японию со счетом 3-0. Сборная России сыграет с Бельгией
Гран-при
Женщины
Предварительный раунд
2-я неделя
15 июля
Группа F
Калининград, Россия
Голландия – Доминиканская Республика – 3-2 (23:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:8)
Россия – Бельгия – 20.10
Группа D
Сендай, Япония
Сербия – Япония – 3-0 (25:21, 25:20, 25:20)
Бразилия – Тайланд – 3-0 (25:22, 25:21, 29:27)
Группа E
Макау, Китай
США – Италия – 2-3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:13, 13:15)
Китай – Турция – 3-1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:23)
Турнирное положение: Сербия, Голландия, США – по 4 победы – 1 поражению (12 очков), Бразилия – 4-1 (11), Китай – 3-2 (8), Япония, Италия – 3-2 (7), Доминиканская Республика – 2-3 (7), Россия – 1-3 (6), Турция, Таиланд – 1-4 (4), Бельгия – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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