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    Дмитрий Мусэрский: «На данный момент у меня нет желания выступать за сборную России»

    Теги Белогорье чемпионат России сборная России Сергей Шляпников Дмитрий Мусэрский

    Блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский признался, что пока не видит себя в сборной России.

    «В квалификации к Олимпиаде я не смог сыграть по семейным обстоятельствам, а саму Олимпиаду пропустил из-за травмы – у меня были разорваны связки на обоих коленях. В России все было представлено как предательство. Только в этом году я отказался от выступления за сборную.

    – Вы вернетесь в следующем году?

    – Посмотрим. В данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Я хотел бы играть на высоком уровне, но в душе на данный момент у меня нет желания выступать за сборную России. Надеюсь, что со временем все встанет на свои места.

    – Что вы имели в виду, утверждая, что «все делается для того, чтобы волейбол в России умер».

    – Это была реакция на интервью нынешнего тренера сборной Сергея Шляпникова. Он сказал, что российский игрок, отказывающийся играть в сборной, должен признаваться легионером в клубе. Это глупость.

    Мне кажется, что каждый игрок должен мечтать о том, чтобы выступать в сборной. Но никто не может быть принужден. Нужно создать такие условия, чтобы каждый хотел играть в сборной», — рассказал Мусэрский.

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