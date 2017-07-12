Блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский признался, что пока не видит себя в сборной России.

«В квалификации к Олимпиаде я не смог сыграть по семейным обстоятельствам, а саму Олимпиаду пропустил из-за травмы – у меня были разорваны связки на обоих коленях. В России все было представлено как предательство. Только в этом году я отказался от выступления за сборную.

– Вы вернетесь в следующем году?

– Посмотрим. В данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Я хотел бы играть на высоком уровне, но в душе на данный момент у меня нет желания выступать за сборную России. Надеюсь, что со временем все встанет на свои места.

– Что вы имели в виду, утверждая, что «все делается для того, чтобы волейбол в России умер».

– Это была реакция на интервью нынешнего тренера сборной Сергея Шляпникова. Он сказал, что российский игрок, отказывающийся играть в сборной, должен признаваться легионером в клубе. Это глупость.

Мне кажется, что каждый игрок должен мечтать о том, чтобы выступать в сборной. Но никто не может быть принужден. Нужно создать такие условия, чтобы каждый хотел играть в сборной», — рассказал Мусэрский.