Игрок казанского «Зенита» Леон – самый высокооплачиваемый волейболист мира, Мусэрский – на 5-м месте

Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых волейболистов мира.

В казанском клубе Леон получает 1,4 млн долларов в год. За «Зенит» игрок выступает с 2014 года, в составе клуба он трижды становился победителем Лиги чемпионов и чемпионата России.

5 из 10 игроков данного рейтинга играют в чемпионате России. Самое большое представительство волейболистов одного клуба – у казанского «Зенита». Средняя посещаемость игр чемпионата страны в Казани составляет 3300 зрителей (при вместимости стадиона 5000 человек).

Самые высокооплачиваемые волейболисты мира

1. Вильфредо Леон (Куба, «Зенит-Казань») – 1 400 000 долларов

2. Эрвин Нгапет (Франция, «Модена») – 1 350 000

3. Бартош Курек (Польша, «Зираатбанк») – 1 100 000

4. Робертланди Симон (Куба, «Сада Крузейро») – 967 000

5. Дмитрий Мусэрский (Россия, «Белогорье») – 950 000

6. Александр Атанасьевич (Сербия, «Перуджа») – 920 000

7. Георг Грозер (Германия, «Локомотив-Новосибирск») – 870 000

8. Мэтью Андерсон (США, «Зенит-Казань») – 850 000

9. Максим Михайлов (Россия, «Зенит-Казань») – 714 000

10. Иван Зайцев (Италия, «Перуджа») – 620 000