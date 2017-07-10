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    Игрок казанского «Зенита» Леон – самый высокооплачиваемый волейболист мира, Мусэрский – на 5-м месте

    Теги Локомотив Новосибирск Белогорье чемпионат России бизнес Зенит-Казань Максим Михайлов Модена Дмитрий Мусэрский Перуджа Иван Зайцев Георг Грозер Бартош Курек Мэтью Андерсон Сада Крузейро Эрвин Нгапет Александр Атанасьевич Вильфредо Леон Зираатбанк

    Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых волейболистов мира.

    В казанском клубе Леон получает 1,4 млн долларов в год. За «Зенит» игрок выступает с 2014 года, в составе клуба он трижды становился победителем Лиги чемпионов и чемпионата России.

    5 из 10 игроков данного рейтинга играют в чемпионате России. Самое большое представительство волейболистов одного клуба – у казанского «Зенита». Средняя посещаемость игр чемпионата страны в Казани составляет 3300 зрителей (при вместимости стадиона 5000 человек).

    Самые высокооплачиваемые волейболисты мира

    1. Вильфредо Леон (Куба, «Зенит-Казань») – 1 400 000 долларов
    2. Эрвин Нгапет (Франция, «Модена») – 1 350 000
    3. Бартош Курек (Польша, «Зираатбанк») – 1 100 000
    4. Робертланди Симон (Куба, «Сада Крузейро») – 967 000
    5. Дмитрий Мусэрский (Россия, «Белогорье») – 950 000
    6. Александр Атанасьевич (Сербия, «Перуджа») – 920 000
    7. Георг Грозер (Германия, «Локомотив-Новосибирск») – 870 000
    8. Мэтью Андерсон (США, «Зенит-Казань») – 850 000
    9. Максим Михайлов (Россия, «Зенит-Казань») – 714 000
    10. Иван Зайцев (Италия, «Перуджа») – 620 000

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