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    Владимир Кузюткин: «Считаю подлецами тех, кто в интернете пишет обидные слова о волейболистках»

    Теги сборная России жен Владимир Кузюткин

    Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин поделился мнением насчет критики в адрес команды.

    «Я дружу с интернетом и внимательно читаю все комментарии, которые люди оставляют. Мне это интересно, слежу за спорами, вижу массу мнений. Попадаются и рациональные зернышки.

    Пусть я сто раз прочитаю критику в свой адрес, ничего в этом страшного нет. А вот тех, кто в комментариях и на форумах пишет плохие и обидные слова про девчонок из сборной России, оскорбляет их, я буду считать абсолютными подлецами.

    В нашей команде все игроки патриоты, все бьются за страну, выкладываются на полную катушку и на тренировках, и во время матчей. Не трогайте их!» – сказал Кузюткин.

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