Мировая лига. Финал. Франция обыграла на тай-брейке Бразилию и во второй раз стала чемпионом
Волейбольная сборная Франции во второй раз в истории выиграла Мировую лигу. В финальном матче чемпионы Европы-15 победили бразильцев (3-2), хотя уступали на тай-брейке 4:7, 8:10 и 9:11.
С 1996 года хозяева финального турнира не побеждали в этом престижном коммерческом турнире.
Мировая лига
Мужчины
«Финал шести»
Куритиба, Бразилия
Финал
Бразилия – Франция – 2-3 (25:21, 15:25, 23:25, 25:19, 13:15)
Бразилия: Уоллес (22), Лукарелли (22), Лукас (8), Эдер (6), Маурисио Соуза (6), Маурисио Боргес (5), Ренан (1), Бруно (1).
Франция: Нгапет (29), Буайе (18), Клевено (12), Ле Ру (8), Чайнинизи (4), Т. Россар (2), Тонютти (2).
Матч за 3-е место
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