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    Мировая лига. Финал. Франция обыграла на тай-брейке Бразилию и во второй раз стала чемпионом

    Теги результаты сборная Бразилии Мировая лига сборная Франции сборная США сборная Канады

    Волейбольная сборная Франции во второй раз в истории выиграла Мировую лигу. В финальном матче чемпионы Европы-15 победили бразильцев (3-2), хотя уступали на тай-брейке 4:7, 8:10 и 9:11.

    С 1996 года хозяева финального турнира не побеждали в этом престижном коммерческом турнире.

    Мировая лига

    Мужчины

    «Финал шести»

    Куритиба, Бразилия

    Финал

    Бразилия – Франция – 2-3 (25:21, 15:25, 23:25, 25:19, 13:15)

    Бразилия: Уоллес (22), Лукарелли (22), Лукас (8), Эдер (6), Маурисио Соуза (6), Маурисио Боргес (5), Ренан (1), Бруно (1).

    Франция: Нгапет (29), Буайе (18), Клевено (12), Ле Ру (8), Чайнинизи (4), Т. Россар (2), Тонютти (2).

    Матч за 3-е место

    США – Канада – 1-3 (25:18, 20:25, 22:25, 21:25)

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