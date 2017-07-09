Волейбольная сборная Франции во второй раз в истории выиграла Мировую лигу. В финальном матче чемпионы Европы-15 победили бразильцев (3-2), хотя уступали на тай-брейке 4:7, 8:10 и 9:11.

С 1996 года хозяева финального турнира не побеждали в этом престижном коммерческом турнире.

Мировая лига

Мужчины

«Финал шести»

Куритиба, Бразилия

Финал

Бразилия – Франция – 2-3 (25:21, 15:25, 23:25, 25:19, 13:15)

Бразилия: Уоллес (22), Лукарелли (22), Лукас (8), Эдер (6), Маурисио Соуза (6), Маурисио Боргес (5), Ренан (1), Бруно (1).

Франция: Нгапет (29), Буайе (18), Клевено (12), Ле Ру (8), Чайнинизи (4), Т. Россар (2), Тонютти (2).

Матч за 3-е место

США – Канада – 1-3 (25:18, 20:25, 22:25, 21:25)