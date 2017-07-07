Сегодня стартовал розыгрыш женского волейбольного Гран-при. Сборная России в первом матче на тай-брейке проиграла команде США.

Стоит отметить, что на тай-брейке россиянки вели со счетом 8:3.

Гран-при

Женщины

Предварительный раунд

1-я неделя

Группа B

Куньшань, Китай

США – Россия – 3-2 (22:25, 25:19, 25:27, 25:16, 15:11)

Россия: Фетисова (13), Парубец (13), Заряжко (12), Воронкова (12), Фролова (6), Филиштинская (4), Лазарева (1), Евдокимова (1).

Китай – Италия – 3-1 (25:20, 20:25, 25:23, 25;20)

Группа A

Анкара, Турция

Турция – Сербия – 0-3 (19:25, 17:25, 15:25)

Бельгия – Бразилия – 0-3 (22:25, 23:25, 18:25)

Группа C

Апелдорн, Голландия

Голландия – Доминиканская республика – 3-0 (25:21, 26:19, 25:21)

Япония – Таиланд – 3-2 (25:19, 18:25, 25:14, 22:25, 15:9)

Турнирное положение: Китай, Голландия, Сербия, Бразилия – по 1 победе – 0 поражений (3 очка), США, Япония – по 1-0 (2), Таиланд, Россия – по 0-1 (1), Италия, Доминиканская республика, Турция, Бельгия – по 0-1 (0).