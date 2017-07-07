Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гран-при (жен). Россия на тай-брейке проиграла США, Сербия разгромила Турцию и другие результаты

    Теги сборная России жен результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная Голландии жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен Гран-при жен сборная Турции жен сборная Таиланда жен сборная Бельгии жен

    Сегодня стартовал розыгрыш женского волейбольного Гран-при. Сборная России в первом матче на тай-брейке проиграла команде США.

    Стоит отметить, что на тай-брейке россиянки вели со счетом 8:3.

    Гран-при

    Женщины

    Предварительный раунд

    1-я неделя

    Группа B

    Куньшань, Китай

    США – Россия – 3-2 (22:25, 25:19, 25:27, 25:16, 15:11)

    Россия: Фетисова (13), Парубец (13), Заряжко (12), Воронкова (12), Фролова (6), Филиштинская (4), Лазарева (1), Евдокимова (1).

    Китай – Италия – 3-1 (25:20, 20:25, 25:23, 25;20)

    Группа A

    Анкара, Турция

    Турция – Сербия – 0-3 (19:25, 17:25, 15:25)

    Бельгия – Бразилия – 0-3 (22:25, 23:25, 18:25)

    Группа C

    Апелдорн, Голландия

    Голландия – Доминиканская республика – 3-0 (25:21, 26:19, 25:21)

    Япония – Таиланд – 3-2 (25:19, 18:25, 25:14, 22:25, 15:9)

    Турнирное положение: Китай, Голландия, Сербия, Бразилия – по 1 победе – 0 поражений (3 очка), США, Япония – по 1-0 (2), Таиланд, Россия – по 0-1 (1), Италия, Доминиканская республика, Турция, Бельгия – по 0-1 (0).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться