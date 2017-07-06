Сегодня пройдет 3-й тур «Финала шести» мужской Мировой лиги. Сборная России сыграет с Бразилией, Франция встретится с Сербией.

Для выхода из группы России нужно победить Бразилию со счетом 3-0.

Мировая лига

Мужчины

«Финал шести»

Куритиба, Бразилия

Групповой этап

3-й тур

Группа J

Бразилия – Россия – 21.05

Турнирное положение: Бразилия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Канада – 1-1 (3), Россия – 0-1 (0).

Группа K

Франция – Сербия – 23.40

Турнирное положение: США – 1-1 (4), Франция – 1-0 (2), Сербия – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выйдут по две команды из группы. США и Канада обеспечили себе участие в решающих матчах.