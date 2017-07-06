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    Мировая лига. Финал шести. Россия сыграет с Бразилией, Франция встретится с Сербией

    Теги сборная России результаты сборная Бразилии сборная Сербии Мировая лига сборная Франции

    Сегодня пройдет 3-й тур «Финала шести» мужской Мировой лиги. Сборная России сыграет с Бразилией, Франция встретится с Сербией.

    Для выхода из группы России нужно победить Бразилию со счетом 3-0.

    Мировая лига

    Мужчины

    «Финал шести»

    Куритиба, Бразилия

    Групповой этап

    3-й тур

    Группа J

    Бразилия – Россия – 21.05

    Турнирное положение: Бразилия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Канада – 1-1 (3), Россия – 0-1 (0).

    Группа K

    Франция – Сербия – 23.40

    Турнирное положение: США – 1-1 (4), Франция – 1-0 (2), Сербия – 0-1 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выйдут по две команды из группы. США и Канада обеспечили себе участие в решающих матчах.

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