Мировая лига. Финал шести. Россия сыграет с Бразилией, Франция встретится с Сербией
Сегодня пройдет 3-й тур «Финала шести» мужской Мировой лиги. Сборная России сыграет с Бразилией, Франция встретится с Сербией.
Для выхода из группы России нужно победить Бразилию со счетом 3-0.
Мировая лига
Мужчины
«Финал шести»
Куритиба, Бразилия
Групповой этап
3-й тур
Группа J
Бразилия – Россия – 21.05
Турнирное положение: Бразилия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Канада – 1-1 (3), Россия – 0-1 (0).
Группа K
Франция – Сербия – 23.40
Турнирное положение: США – 1-1 (4), Франция – 1-0 (2), Сербия – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выйдут по две команды из группы. США и Канада обеспечили себе участие в решающих матчах.
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