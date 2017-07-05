Мировая лига. Финал шести. Россия встретится с Канадой, Сербия против США
Сегодня пройдут матчи «Финала шести» волейбольной Мировой лиги. Сборная России, которая пропускала первый игровой день, встретится с Канадой, США сыграют с Сербией.
Мировая лига
Мужчины
«Финал шести»
Куритиба, Бразилия
Групповой этап
2-й тур
Группа J
Россия – Канада – 21.05
Турнирное положение: Бразилия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Россия – 0-0 (0), Канада – 0-1 (0).
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Группа K
Сербия – США – 23.40
Турнирное положение: Франция – 1-0 (2), США – 0-1 (1), Сербия – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выйдут по две команды из группы.
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