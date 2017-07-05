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    Мировая лига. Финал шести. Россия встретится с Канадой, Сербия против США

    Теги сборная России результаты сборная Сербии Мировая лига сборная США сборная Канады

    Сегодня пройдут матчи «Финала шести» волейбольной Мировой лиги. Сборная России, которая пропускала первый игровой день, встретится с Канадой, США сыграют с Сербией.

    Мировая лига

    Мужчины

    «Финал шести»

    Куритиба, Бразилия

    Групповой этап

    2-й тур

    Группа J

    Россия – Канада – 21.05

    Турнирное положение: Бразилия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Россия – 0-0 (0), Канада – 0-1 (0).

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    Группа K

    Сербия – США – 23.40

    Турнирное положение: Франция – 1-0 (2), США – 0-1 (1), Сербия – 0-0 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выйдут по две команды из группы.

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