Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мировая лига. «Финал шести». 1-й тур. Бразилия обыграла Канаду, Франция против США

    Теги сборная России результаты сборная Бразилии сборная Сербии Мировая лига сборная Франции сборная США сборная Канады

    Сегодня в Куритибе стартовал «Финал шести» волейбольной Мировой лиги. Сборная Бразилии обыграла Канаду (3-1), Франция встретится с США.

    Мировая лига

    Мужчины

    «Финал шести»

    Куритиба, Бразилия

    Групповой этап

    1-й тур

    4 июля

    Группа J

    Бразилия – Канада – 3-1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:19)

    Турнирное положение: Бразилия – 3 (1), Россия – 0 (0), Канада – 0 (1).

    Группа K

    Франция – США – 23.30

    Турнирное положение: Франция – 0 (0), Сербия – 0 (0), США – 0 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выйдут по две команды из группы.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться