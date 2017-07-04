Мировая лига. «Финал шести». 1-й тур. Бразилия обыграла Канаду, Франция против США
Сегодня в Куритибе стартовал «Финал шести» волейбольной Мировой лиги. Сборная Бразилии обыграла Канаду (3-1), Франция встретится с США.
Мировая лига
Мужчины
«Финал шести»
Куритиба, Бразилия
Групповой этап
1-й тур
4 июля
Группа J
Бразилия – Канада – 3-1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:19)
Турнирное положение: Бразилия – 3 (1), Россия – 0 (0), Канада – 0 (1).
Группа K
Франция – США – 23.30
Турнирное положение: Франция – 0 (0), Сербия – 0 (0), США – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выйдут по две команды из группы.
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