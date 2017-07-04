Сегодня в Куритибе стартовал «Финал шести» волейбольной Мировой лиги. Сборная Бразилии обыграла Канаду (3-1), Франция встретится с США.

Мировая лига

Мужчины

«Финал шести»

Куритиба, Бразилия

Групповой этап

1-й тур

4 июля

Группа J

Бразилия – Канада – 3-1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:19)

Турнирное положение: Бразилия – 3 (1), Россия – 0 (0), Канада – 0 (1).

Группа K

Франция – США – 23.30

Турнирное положение: Франция – 0 (0), Сербия – 0 (0), США – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выйдут по две команды из группы.