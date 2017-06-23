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    «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет в чемпионате России вместо краснодарского «Динамо»

    Теги чемпионат России Александр Яременко Динамо Краснодар Зенит Санкт-Петербург

    «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет в новом сезоне чемпионата России вместо краснодарского «Динамо».

    «У нас есть изменения. Мужской краснодарский клуб «Динамо» снялся с первенства суперлиги-2017/18.

    Вместо него в следующем сезоне будет выступать клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга. В мужской суперлиге будет 14 клубов, как и в прошлом сезоне», – рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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