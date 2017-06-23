«Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет в чемпионате России вместо краснодарского «Динамо»

«Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет в новом сезоне чемпионата России вместо краснодарского «Динамо».

«У нас есть изменения. Мужской краснодарский клуб «Динамо» снялся с первенства суперлиги-2017/18.

Вместо него в следующем сезоне будет выступать клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга. В мужской суперлиге будет 14 клубов, как и в прошлом сезоне», – рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.