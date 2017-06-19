Россия в «Финале шести» Мировой лиги сыграет с Бразилией и Канадой
Мужская волейбольная сборная России впервые с 2014 года вышла в «Финал шести» Мировой лиги, который пройдет с 4 по 8 июля в Куритибе (Бразилия) на футбольном стадионе «Арена де Байшада».
Шесть команд в финальном турнире будут разбиты на две подгруппы. По две лучшие команды из каждой подгруппы выйдут в полуфиналы.
Россияне сыграют с Канадой и Бразилией. В другой подгруппе – Франция, Сербия и США.
Календарь игр нашей группы:
4 июля
Бразилия – Канада
5 июля
Россия – Канада
6 июля
Россия – Бразилия
Сборная России трижды побеждала в Мировой лиге – коммерческом турнире, где играют все лучшие команды – трижды – в 2002-м, 2011-м и 2013-м.
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