Россия в «Финале шести» Мировой лиги сыграет с Бразилией и Канадой

Мужская волейбольная сборная России впервые с 2014 года вышла в «Финал шести» Мировой лиги, который пройдет с 4 по 8 июля в Куритибе (Бразилия) на футбольном стадионе «Арена де Байшада».

Шесть команд в финальном турнире будут разбиты на две подгруппы. По две лучшие команды из каждой подгруппы выйдут в полуфиналы.

Россияне сыграют с Канадой и Бразилией. В другой подгруппе – Франция, Сербия и США.

Календарь игр нашей группы:

4 июля

Бразилия – Канада

5 июля

Россия – Канада

6 июля

Россия – Бразилия

Сборная России трижды побеждала в Мировой лиге – коммерческом турнире, где играют все лучшие команды – трижды – в 2002-м, 2011-м и 2013-м.