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    Россия в «Финале шести» Мировой лиги сыграет с Бразилией и Канадой

    Теги сборная России сборная Бразилии сборная Сербии Мировая лига сборная Франции сборная США сборная Канады

    Мужская волейбольная сборная России впервые с 2014 года вышла в «Финал шести» Мировой лиги, который пройдет с 4 по 8 июля в Куритибе (Бразилия) на футбольном стадионе «Арена де Байшада».

    Шесть команд в финальном турнире будут разбиты на две подгруппы. По две лучшие команды из каждой подгруппы выйдут в полуфиналы.

    Россияне сыграют с Канадой и Бразилией. В другой подгруппе – Франция, Сербия и США.

    Календарь игр нашей группы:

    4 июля

    Бразилия – Канада

    5 июля

    Россия – Канада

    6 июля

    Россия – Бразилия

    Сборная России трижды побеждала в Мировой лиге – коммерческом турнире, где играют все лучшие команды – трижды – в 2002-м, 2011-м и 2013-м.

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