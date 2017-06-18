Мировая лига. Россия встретится с Ираном и другие матчи
Сегодня мужская волейбольная сборная России сыграет с Ираном. Для попадания в «Финал шести» Мировой лиги команде Сергея Шляпникова нужна победа в 3 или 4 партиях.
Мировая лига
Мужчины
Интерконтинентальный раунд
3-я неделя
17 июня
Лодзь, Польша
Россия – Иран – 18.25
США – Польша – 21.25
Антверпен, Бельгия
Канада – Италия – 14.00
Бельгия – Франция – 17.00
Кордоба, Аргентина
Сербия – Бразилия – 22.10
19 июня
Аргентина – Болгария – 1.10
Турнирное положение: Франция – 7 побед – 1 поражение (22 очка), Сербия – 6-2 (18), Бразилия – 5-3 (19), Бельгия – 4-4 (14), Польша – 4-4 (12), Россия – 4-4 (11), Болгария – 4-4 (10), Канада – 4-4 (9), США – 3-5 (11), Иран – 3-5 (7), Аргентина – 2-6 (8), Италия – 2-6 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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