Сегодня мужская волейбольная сборная России сыграет с Ираном. Для попадания в «Финал шести» Мировой лиги команде Сергея Шляпникова нужна победа в 3 или 4 партиях.

Мировая лига

Мужчины

Интерконтинентальный раунд

3-я неделя



17 июня

Лодзь, Польша

Россия – Иран – 18.25

США – Польша – 21.25

Антверпен, Бельгия

Канада – Италия – 14.00

Бельгия – Франция – 17.00

Кордоба, Аргентина

Сербия – Бразилия – 22.10

19 июня

Аргентина – Болгария – 1.10

Турнирное положение: Франция – 7 побед – 1 поражение (22 очка), Сербия – 6-2 (18), Бразилия – 5-3 (19), Бельгия – 4-4 (14), Польша – 4-4 (12), Россия – 4-4 (11), Болгария – 4-4 (10), Канада – 4-4 (9), США – 3-5 (11), Иран – 3-5 (7), Аргентина – 2-6 (8), Италия – 2-6 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.