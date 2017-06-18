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    Мировая лига. Россия встретится с Ираном и другие матчи

    Теги сборная России результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии Мировая лига сборная Франции сборная Болгарии сборная США сборная Бельгии сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана

    Сегодня мужская волейбольная сборная России сыграет с Ираном. Для попадания в «Финал шести» Мировой лиги команде Сергея Шляпникова нужна победа в 3 или 4 партиях.

    Мировая лига

    Мужчины

    Интерконтинентальный раунд

    3-я неделя

    17 июня

    Лодзь, Польша

    Россия – Иран – 18.25

    США – Польша – 21.25

    Антверпен, Бельгия

    Канада – Италия – 14.00

    Бельгия – Франция – 17.00

    Кордоба, Аргентина

    Сербия – Бразилия – 22.10

    19 июня

    Аргентина – Болгария – 1.10

    Турнирное положение: Франция – 7 побед – 1 поражение (22 очка), Сербия – 6-2 (18), Бразилия – 5-3 (19), Бельгия – 4-4 (14), Польша – 4-4 (12), Россия – 4-4 (11), Болгария – 4-4 (10), Канада – 4-4 (9), США – 3-5 (11), Иран – 3-5 (7), Аргентина – 2-6 (8), Италия – 2-6 (6).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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