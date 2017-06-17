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    Генсек Всероссийской федерации волейбола: «В России один спортивный канал, но и он испытывает финансовые трудности»

    Теги сборная России сборная России жен телевидение ВФВ Александр Яременко Матч ТВ

    Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал о финансовой ситуации в связи с предстоящими изменениями в турнирах сборных, а также заявил, что у телеканала «Матч ТВ» есть проблемы.

    «Финансовую нагрузку на федерации никто не отменяет. Например, до прошлого года мы ездили по билетам, выписанным Международной федерацией (FIVB), а теперь должны покупать их за свой счет.

    С другой стороны – с нас снимают тяжелейшую ношу в виде обязательной покупки телевизионных прав. Ведь если раньше предыдущим спортивным каналом на это специально выделялся какой-то бюджет, то в последние три года помощи нет никакой.

    В России остался один спортивный канал, но и он испытывает финансовые трудности. Поэтому вся нагрузка на федерации.

    – ВФВ сама покупает права у FIVB?

    – Да. Мировая лига была для нас достаточно непростым соревнованием», – сказал Яременко.

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