Генсек Всероссийской федерации волейбола: «В России один спортивный канал, но и он испытывает финансовые трудности»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал о финансовой ситуации в связи с предстоящими изменениями в турнирах сборных, а также заявил, что у телеканала «Матч ТВ» есть проблемы.

«Финансовую нагрузку на федерации никто не отменяет. Например, до прошлого года мы ездили по билетам, выписанным Международной федерацией (FIVB), а теперь должны покупать их за свой счет.

С другой стороны – с нас снимают тяжелейшую ношу в виде обязательной покупки телевизионных прав. Ведь если раньше предыдущим спортивным каналом на это специально выделялся какой-то бюджет, то в последние три года помощи нет никакой.

В России остался один спортивный канал, но и он испытывает финансовые трудности. Поэтому вся нагрузка на федерации.

– ВФВ сама покупает права у FIVB?

– Да. Мировая лига была для нас достаточно непростым соревнованием», – сказал Яременко.