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    «Зенит» из Санкт-Петербурга заменит в суперлиге краснодарское «Динамо»

    Теги чемпионат России ВФВ Динамо Краснодар Зенит Санкт-Петербург

    Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в следующем сезоне заменит в мужской суперлиге краснодарское «Динамо», утверждает «Бизнес Online».

    В Краснодаре решили сосредоточиться на женской команде. Мужская команда в двух последних сезонах занимала в чемпионате России 13-е места. Продолжит ли она выступление в низших лигах или прекратит существование – пока неизвестно.

    В проекте мужского чемпионата России предусмотрены 14 команд. В плей-офф выйдут восемь команд, которые определятся по итогам регулярного чемпионата, в нем команды сыграют в два круга. 1-й тур состоится 9 сентября, 26-й – 3 марта.

    1/4 и 1/2 финала будут состоять из серий до двух побед, финальная серия продлится до трех побед.

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