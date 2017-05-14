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    Кристина Потупчик: «Спиридонов забудет дорогу на стадион, пока не приползет, скуля и унижаясь, с извинениями»

    Теги чемпионат России происшествия ВФВ Алексей Спиридонов Енисей

    Общественный деятель Кристина Потупчик, бывший пресс-секретарь движения «Наши», сообщила, что собирается написать заявление во Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) в связи с поведением волейболиста Алексея Спиридонова в твиттере. 

    Ранее волейболист вступил в конфликт с девушкой.

    «Поведение Спиридонова совершенно неспортивное. Я намереваюсь обратиться во ВФВ, к ее руководству, спонсорам, к членам наблюдательного совета – к Патрушеву, к Вексельбергу с просьбой дисквалифицировать его, потому что такой человек не может представлять интересы моей страны на чемпионатах.

    Это позор. Согласно уставу Федерации, в ее цели входит борьба за нравственную чистоту в спорте. Проверим, чего эти слова стоят», – сказала Потупчик.

    «Спиридонов скоро проклянет день, когда на меня прыгнул. Завтра напишу каждому в волейбольной ассоциации, всем спонсорам, спортчиновникам. Он забудет дорогу на стадион, пока не приползет, скуля и унижаясь, с извинениями», – написала Потупчик в твиттере.

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