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    Чемпионат России (жен). Финал. Третий матч. Московское «Динамо» сыграет с казанским

    Теги Динамо Москва жен Уралочка чемпионат России жен результаты Динамо Казань жен Енисей жен

    Сегодня состоится третий матч в финале женского чемпионата России между московским и казанским «Динамо», после двух встреч счет в серии равный (1:1).

    Чемпионат России

    Финал

    Первый матч

    17 апреля

    Динамо Москва – Динамо-Казань – 0-3 (18:25, 19:25, 18:25)

    Второй матч

    18 апреля

    Динамо Москва – Динамо-Казань – 3-0 (25:20, 25:17, 25:20)

    Третий матч

    28 апреля

    Динамо-Казань – Динамо Москва – 19.00

    29 апреля

    Динамо-Казань – Динамо Москва – 19.00

    Счет в серии: 1:1

    Серия за 3-е место

    Первый матч

    17 апреля

    Уралочка – Енисей – 1-3 (24:26, 20:25, 25:20, 23:25)

    Второй матч

    18 апреля

    Уралочка – Енисей – 3-2 (25:20, 25:16, 17:25, 20:25, 15:12)

    Третий матч

    24 апреля

    Енисей – Уралочка – 3-2 (23:25, 25:21, 33:31, 21:25, 15:13)

    25 апреля

    Енисей – Уралочка – 3-2 (25:27, 14:25, 25:23, 25:20, 15:13)

    Счет в серии: 3:1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии играются до трех побед.

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