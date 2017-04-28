Чемпионат России (жен). Финал. Третий матч. Московское «Динамо» сыграет с казанским
Сегодня состоится третий матч в финале женского чемпионата России между московским и казанским «Динамо», после двух встреч счет в серии равный (1:1).
Чемпионат России
Финал
Первый матч
17 апреля
Динамо Москва – Динамо-Казань – 0-3 (18:25, 19:25, 18:25)
Второй матч
18 апреля
Динамо Москва – Динамо-Казань – 3-0 (25:20, 25:17, 25:20)
Третий матч
28 апреля
Динамо-Казань – Динамо Москва – 19.00
29 апреля
Динамо-Казань – Динамо Москва – 19.00
Счет в серии: 1:1
Серия за 3-е место
Первый матч
17 апреля
Уралочка – Енисей – 1-3 (24:26, 20:25, 25:20, 23:25)
Второй матч
18 апреля
Уралочка – Енисей – 3-2 (25:20, 25:16, 17:25, 20:25, 15:12)
Третий матч
24 апреля
Енисей – Уралочка – 3-2 (23:25, 25:21, 33:31, 21:25, 15:13)
25 апреля
Енисей – Уралочка – 3-2 (25:27, 14:25, 25:23, 25:20, 15:13)
Счет в серии: 3:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии играются до трех побед.
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