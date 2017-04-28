Сегодня состоится третий матч в финале женского чемпионата России между московским и казанским «Динамо», после двух встреч счет в серии равный (1:1).

Чемпионат России

Финал

Первый матч

17 апреля

Динамо Москва – Динамо-Казань – 0-3 (18:25, 19:25, 18:25)

Второй матч

18 апреля

Динамо Москва – Динамо-Казань – 3-0 (25:20, 25:17, 25:20)

Третий матч

28 апреля

Динамо-Казань – Динамо Москва – 19.00

29 апреля

Динамо-Казань – Динамо Москва – 19.00

Счет в серии: 1:1

Серия за 3-е место

Первый матч

17 апреля

Уралочка – Енисей – 1-3 (24:26, 20:25, 25:20, 23:25)

Второй матч

18 апреля

Уралочка – Енисей – 3-2 (25:20, 25:16, 17:25, 20:25, 15:12)

Третий матч

24 апреля

Енисей – Уралочка – 3-2 (23:25, 25:21, 33:31, 21:25, 15:13)

25 апреля

Енисей – Уралочка – 3-2 (25:27, 14:25, 25:23, 25:20, 15:13)

Счет в серии: 3:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии играются до трех побед.