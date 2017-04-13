Лига чемпионов. Плей-офф 6. Вторые матчи. «Белогорье» против «Зенита»
Сегодня завершатся вторые матчи «Финала шести» мужской волейбольной Лиги чемпионов. Московское «Динамо» уступило «Берлину» (2-3), «Белогорье» сыграет с «Зенитом».
Лига чемпионов
Мужчины
Плей-офф 6
Вторые матчи
12 апреля
Динамо Москва Россия – Берлин Германия – 2-3 (35:37, 25:22, 25:21, 15:25, 8:15)
Первый матч: 2-3
13 апреля
Белогорье Россия – Зенит Россия – 19.00
Первый матч: 1-3
Кучине Любэ Италия – Модена Италия – 21.30
Первый матч: 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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