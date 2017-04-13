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    Лига чемпионов. Плей-офф 6. Вторые матчи. «Белогорье» против «Зенита»

    Теги Белогорье Динамо Москва Кучине Любэ (Мачерата) Лига чемпионов результаты Зенит-Казань Модена Берлин

    Сегодня завершатся вторые матчи «Финала шести» мужской волейбольной Лиги чемпионов. Московское «Динамо» уступило «Берлину» (2-3), «Белогорье» сыграет с «Зенитом».

    Лига чемпионов

    Мужчины

    Плей-офф 6

    Вторые матчи

    12 апреля

    Динамо Москва Россия – Берлин Германия – 2-3 (35:37, 25:22, 25:21, 15:25, 8:15)

    Первый матч: 2-3

    13 апреля

    Белогорье Россия – Зенит Россия – 19.00

    Первый матч: 1-3

    Кучине Любэ Италия – Модена Италия – 21.30

    Первый матч: 3-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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