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    Вильфредо Леон: «Не думаю, что в России есть проблема расизма. Это недостаток образования»

    Теги чемпионат России Зенит-Казань Вильфредо Леон

    Волейболист «Зенита» кубинец Вильфредо Леон не считает, что в России есть проблема расизма.

    «В целом люди в России очень вежливые и приятные. И если что-то и случается, то это, скорее, глупость молодых людей или детей, а не норма. Взрослые люди ведут себя очень хорошо.

    В мой первый год в России кто-то крикнул очень неприятную вещь с трибун, и я очень эмоционально отреагировал. Я подошел к нему и сказал: «Эй, парень. Помой рот перед тем, как хочешь пообщаться с кем-то». И он замолчал.

    А второй случай произошел в Казани. После матча ко мне подошли две девочки лет 13-14, наверное. И одна из них сказала другой, что не хочет фотографироваться с черным парнем. Я сказал ей: «Окей, нет проблем».

    Я не думаю, что в России есть проблема расизма. Это проблема образования и того, что родители не рассказали им. Эти дети должны лучше учиться в школе и узнать больше о настоящей жизни.

    Я давно убедился, что не все люди способны понимать простые вещи. Например, в маленьких городах жители не видели таких парней, как я. Для них мое появление будет чем-то неожиданным и непривычным, и реакция может быть разной. Это не расизм, это недостаток образования.

    И я уверен, что футбольным фанатам не нужно ничего бояться в России во время больших турниров в 2017-м и 2018-м. Все пройдет на высоком уровне», – рассказал Леон.

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