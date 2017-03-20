Авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу рейса, с которого был снят волейболист Кимеров

Авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу рейса, с которого был снят волейболист «Факела» Александр Кимеров.

«Низкобюджетная авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу, выполнявшему рейс DP422 12 марта 2017 года, за строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров.

Экипаж принял решение об отказе в перевозке спортсмену Александру Кимерову за нарушение правил авиакомпании и угрозы устроить «шоу» после взлета.

«Победа» уважает и ценит каждого клиента, невзирая на его статус, и не считает допустимым нарушения правил перевозки со стороны «звездных» пассажиров. Любому пассажиру будет незамедлительно отказано в перевозке в случае нарушения правил авиакомпании, оскорбления членов экипажа и заявлений с угрозами.

Авиакомпания «Победа» выражает благодарность всем сознательным пассажирам рейса DP422 12 марта 2017 года, присылающим в адрес перевозчика обращения с просьбой о премировании экипажа и подтверждением факта агрессивного поведения пассажира Кимерова», – говорится в пресс-релизе лоукостера.