Директор «Факела» Николай Капранов заявил, что у клуба есть очевидец происходящего на борту самолета компании «Победа», из которого высадили игрока команды Александра Кимерова.

Отмечается, что по словам девушки, поменявшейся с игроком местами, инцидент был полностью спровоцирован стюардессой авиакомпании, и никакого дебоша и угроз от Кимерова не исходило.

«Мы с большим сожалением отнеслись к официальной позиции «Победы». Я не знаю, кто у них принимает такие решения, но считаю такую позицию непрофессиональной и вредной для самой авиакомпании. Вместо того, чтобы все сделать для урегулирования конфликта, руководство «Победы» продолжает нагнетать ситуацию. Налицо явное вранье стюардессы по поводу угроз и дебоша Александра на борту.

Волейбольный клуб «Факел» привык доказывать свою правоту на спортивной арене. Но если нас втянут в судебный процесс, однозначно, мы не ограничимся иском по возмещению морального ущерба Александру, а будем требовать изменения политики авиакомпании «Победа» по отношению к пассажирам, вплоть до приостановления ее деятельности», — рассказал Капранов.

Напомним, что 12 марта Кимеров был снят с рейса «Победы» Самара — Москва.