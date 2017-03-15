Авиакомпания подаст в суд на волейболиста Кимерова, который «был снят с рейса из-за агрессии, оскорблений и угрозы устроить «шоу»

Авиакомпания «Победа» выступила с заявлением в связи с инцидентом с волейболистом «Факела» Александра Кимерова, который был высажен с рейса.

«Авиакомпания «Победа» категорически опровергает распространенную в социальных сетях и СМИ намеренно искаженную информацию о снятии пассажира Александра Кимерова с рейса Самара – Москва 12 марта из-за длинных ног.

«Победа» провела тщательное расследование и готова озвучить результаты. Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета «шоу».

Пассажир Кимеров заранее оплатил услугу выбора места, забронировав для себя кресло 18D (у прохода самолета, без дополнительного пространства для ног). Это свидетельствует об осведомленности пассажира о возможности выбора особого места, в том числе с увеличенным пространством для ног, а также о его доброй воле занять конкретное место на борту.

Пассажир намеренно нарушил правила авиакомпании и занял чужое место с увеличенным пространством для ног. После многочисленных замечаний со стороны членов экипажа пассажир занял место согласно посадочному талону, демонстративно выставив ноги в проход воздушного судна.

Тем самым создал прямую угрозу безопасности полета: создание искусственных препятствий на возможном пути эвакуации категорически запрещено требованиями безопасности.

Пассажир неоднократно оскорблял кабинный экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров. После того, как Кимеров пообещал после взлета устроить «шоу», совместно с КВС было принято решение отстранить дебошира от рейса.

Авиакомпания «Победа» обращает внимание на тот факт, что Кимеров летел вместе с другими волейболистами, ничуть не уступающими ему в росте. Однако его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен.

Авиакомпания «Победа» уважает и ценит каждого пассажира, невзирая на его статус, и не считает допустимым нарушения правил перевозки со стороны любых категорий граждан.

Инцидент с Кимеровым привел к задержке рейса на 27 минут, что критично для плотного графика полетов лоукостера. «Победа» намерена обратиться в суд и взыскать с Кимерова расходы, понесенные авиакомпанией из-за задержки рейса», – говорится в заявлении.