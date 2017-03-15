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    Директор «Факела»: «В суд обращаться не будем, но ждем от авиакомпании извинений перед Кимеровым»

    Теги Факел чемпионат России происшествия Николай Капранов Александр Кимеров

    Директор новоуренгойского «Факела» Николай Капранов заявил, что клуб хочет получить извинения от авиакомпании «Победа» за инцидент с волейболистом Александром Кимеровым.

    «Кимерову и еще нескольким игрокам нашей команды после выездной победы над «Новой» было разрешено улететь из Самары в Москву раньше остальных. То, что случилось на борту самолета, ни Саша, ни другие игроки не хотели афишировать и руководству докладывать не стали. Поэтому я тоже узнал о случившемся только сейчас.

    Хочу сказать, что я возмущен действиями сотрудников авиакомпании «Победа». Всем известно, что спортсмены много летают самолетами, и, как правило, бортпроводники с пониманием относятся к просьбам высокорослого спортсмена по возможности посадить его на такое место, которое будет более удобно ему самому, и где он не помешает другим пассажирам.

    Ну, не пошла на этот раз стюардесса навстречу нашему спортсмену – ладно. Но на каком основании его высадили из самолета? Только из-за того, что он нестандартных габаритов?

    В общем, ситуация произошла неприятная, но в суд мы обращаться не планируем. «Победа» таким отношением к своим пассажирам уже сама себе испортила репутацию. Надеюсь, руководство авиакомпании сделает правильные выводы. И конечно, чисто по-человечески, ждем от авиакомпании извинений перед Александром», – сказал Капранов.

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