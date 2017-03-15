Директор новоуренгойского «Факела» Николай Капранов заявил, что клуб хочет получить извинения от авиакомпании «Победа» за инцидент с волейболистом Александром Кимеровым.

«Кимерову и еще нескольким игрокам нашей команды после выездной победы над «Новой» было разрешено улететь из Самары в Москву раньше остальных. То, что случилось на борту самолета, ни Саша, ни другие игроки не хотели афишировать и руководству докладывать не стали. Поэтому я тоже узнал о случившемся только сейчас.

Хочу сказать, что я возмущен действиями сотрудников авиакомпании «Победа». Всем известно, что спортсмены много летают самолетами, и, как правило, бортпроводники с пониманием относятся к просьбам высокорослого спортсмена по возможности посадить его на такое место, которое будет более удобно ему самому, и где он не помешает другим пассажирам.

Ну, не пошла на этот раз стюардесса навстречу нашему спортсмену – ладно. Но на каком основании его высадили из самолета? Только из-за того, что он нестандартных габаритов?

В общем, ситуация произошла неприятная, но в суд мы обращаться не планируем. «Победа» таким отношением к своим пассажирам уже сама себе испортила репутацию. Надеюсь, руководство авиакомпании сделает правильные выводы. И конечно, чисто по-человечески, ждем от авиакомпании извинений перед Александром», – сказал Капранов.