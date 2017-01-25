Бывший бразильский волейболист Жиба прокомментировал информацию о том, что он якобы выступил с обвинениями в допинге в адрес российских волейболистов.

«Ничего из того, что мне приписали в российской прессе, я не говорил. В российских новостях нет ни слова правды, ни слова из того материала, что вышел в Бразилии.

– Вы пытались поговорить со знакомыми российскими волейболистами?

– Пытался. Но не смог, так как все в бешенстве после новостей, это можно понять. Очень жаль, что СМИ сделали так, что мы поссорились. В нашем виде спорта мы все должны быть едины.

– Что теперь?

– Прошу прощения у российских игроков, но прощу прощения от лица тех газет, что совершенно неправильно перевели мои слова.

Президент федерации мне позвонил, сказал: «Жиба, знаю, что ты не такой. Это не в твоем характере». Так и есть! Я играл в России, люблю эту страну, у меня тут друзья. Думаете, я бы мог просто так взять и обвинить игроков?..» – сказал Жиба.